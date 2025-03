PESCARA: CREMONESE, “PARTE LA BONIFICA DEI CANTIERI DI VIA TRONTO E VIA TAVO”

PESCARA -Il Comune di Pescara annuncia la bonifica delle nuove palazzine popolari di via Trento e via Tavo. Lo dice l’assessore Alfredo Cremonese in una nota: “Non intendiamo solo far ripartire i lavori per ultimare i due edifici in costruzione tra via Tronto e via Tavo. Il gruppo di lavoro istituito all’interno del Comune ha anche altri obiettivi – e contiamo di raggiungerli a stretto giro – per riqualificare quei palazzi spesso occupati abusivamente e quell’area”

Cremonese lo ha annunciato nella riunione di stamattina in commissione consiliare Politiche sociali presieduta da Vittoria D’Incecco. “Nel dettaglio, saranno bonificati gli appartamenti, compresi i terrazzi, saranno chiuse le porte e tutte le aperture al primo piano per evitare ulteriori intrusioni da parte di soggetti abusivi, sarà rimossa l’acqua che si è accumulata sotto agli edifici e, infine, sarà l’eliminata l’attuale recinzione, allestita attorno al cantiere, e sarà riposizionata a ridosso dei due fabbricati. Così facendo sarà riaperta via Trigno, che è stata bloccata proprio dal cantiere in tutti questi anni, e la piazza su via Tavo tornerà ad essere fruibile da tutti i cittadini della zona. I lavori partiranno nel più breve tempo possibile”.

Ancora Cremonese: “Quegli edifici (i lavori sono bloccati per via dei contenziosi) sono diventati dei detrattori ambientali e negli anni si sono susseguiti furti e occupazioni abusive. Abbiamo deciso di imprimere una svolta a questa vicenda e grazie al gruppo di lavoro che abbiamo istituito e ritengo che riusciremo a cogliere i primi risultati in pochissimo tempo. Il nostro obiettivo resta quello di mettere a disposizione della città altri alloggi Erp ma, nel frattempo, interverremo su una situazione di degrado non tollerabile non solo per i residenti della zona ma per tutti i pescaresi”.