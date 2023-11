PESCARA: CROLLA MURO NELLA GALLERIA SAN SILVESTRO, AUTO CONTRO CEMENTO

PESCARA – Momenti di paura nel pomeriggio a Pescara, alle prese dalla scorsa notte con una forte ondata di maltempo, e dove nel pomeriggio è improvvisamente franato il muro di contenimento all’interno della galleria San Silvestro, strada statale 714 dir B,

variante alla Ss 16, che collega la città a Francavilla (Chieti).

In quel momento stava percorrendo il tratto di galleria un suv Bmw che ha impattato contro il cemento finito sulla carreggiata.

Non desterebbero preoccupazioni le condizioni del conducente che è stato medicato dai soccorritori del 118.

Sui social ci sono foto e video dell’accaduto in galleria, da cui pare che il cedimento abbia riguardato la parete laterale. Si vedono anche altre auto rimaste bloccate.

L’Anas fa saper che il distacco di una parte dei rivestimenti è stato “causato da un anomalo convogliamento di acque provenienti da un impluvio di raccolta presente sui terreni soprastanti la galleria artificiale”.

La galleria è stata chiusa e il traffico deviato sulla statale adriatica, dove pure si segnalano altri disagi e sono stati chiusi altri tratti.

Temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni all’altezza di Ortona (Chieti), per un allagamento provocato dalle forti piogge che stanno interessando la zona. Il traffico è deviato sulla viabilità comunale alternativa.

Sul posto è presente il personale Anas per la gestione del traffico in sicurezza e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

La sindaca di Francavilla al Mare (Chieti), Luisa Russo, in un post sulla sua pagina Facebook lancia un appello agli automobilisti: “Non

vi avventurate, rimanete a casa. È una situazione di emergenza assoluta”.