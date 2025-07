PESCARA: “CULTURA AL SOLE”, TUTTI GLI APPUNTAMENTI NEGLI STABILIMENTI BALNEARI

PESCARA – Sono 38 gli appuntamenti, dal 17 luglio all’11 settembre, di “Cultura al sole”, una iniziativa del Comune di Pescara – assessorato alla Cultura – che si svolgerà in location inusuali e cioè 18 stabilimenti balneari della città.

Un appuntamento che si ripete, dopo quello del 2023, con il coordinamento dell’Associazione Magnolia.

“Il calendario è variegato e comprende momenti musicali, esibizioni di danza, spettacoli di cabaret e di magia, presentazione di libri, laboratori di lettura in spiaggia. Tutte iniziative per coinvolgere i cittadini e incuriosirli attraverso attività culturali e artistiche”, si legge in una nota.

Da blues al jazz, dalle fotografie all’incontro con una operatrice olistica, le possibilità offerte dal programma saranno molte e possono essere consultate on line e negli stabilimenti balneari che hanno aderito.

Gli stabilimenti che parteciperanno sono Stella Marina, Il Chiosco Arci, La Playa, Playa Paleo, Lido Orione, New Orsa Maggiore Sud, Panta Rei, La Capponcina, Le Antille, Vigili Del Fuoco, Hai Bin, La Sabbia D’oro, Il Pirata, Coralba, Aretusa, Lido Aurora, Lido 186, Niki Beach.