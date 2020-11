PESCARA: DA DOMANI RIAPRE AL TRAFFICO IL PONTE FLAIANO

PESCARA – Sarà completamente transitabile, per il fine settimana, il Ponte Flaiano, sul quale la ditta Dino Di Vincenzo sta eseguendo i lavori di manutenzione straordinaria programmati nel contratto con il Comune.

Le operazioni riprenderanno poi lunedì mattina per terminare giovedì.

L’infrastruttura sarà comunque percorribile e sostanzialmente fruibile: ci sarà solo un restringimento della carreggiata in orario di cantiere, dalle 7,30 alle 17,30 da lunedì a giovedì.

“La manutenzione in sé è già stata completata, con il ritensionamento dei dieci stralli – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici e alla Mobilità, Luigi Albore Mascia – ora dovranno essere effettuate le prove dinamiche, per la verifica delle modifiche rispetto al collaudo statico effettuato a inizio lavori. Un vero e proprio check up per testare la conformità al modello tecnico della struttura. In più sarà effettuata un’ulteriore attività di pulizia, che ci restituirà il ponte così com’era il giorno dopo l’inaugurazione”.

Si tratta dell’ultima manutenzione eseguita dalla ditta costruttrice, che poi trasferirà il suo know how al personale tecnico del Comune a cui, per il futuro, sarà affidato il coordinamento del lavoro di verifica.

“Si tratta di un’infrastruttura strategica per la città – osserva l’assessore Albore Mascia – della quale abbiamo l’obbligo di avere la massima cura. L’opportunità che abbiamo di formare nostro personale qualificato ritengo sia, allo stesso tempo, preziosa e fondamentale dal punto di vista tecnico e gestionale”.

