PESCARA: DA LUNEDì PROSSIMO PROVE DEL FILOBUS TUA SU STRADA PARCO

PESCARA – Lunedì prossimo, 11 agosto, prenderà il via il pre-esercizio del nuovo sistema filoviario gestito da Tua, la società unica di trasporti della Regione Abruzzo. Questa fase, della durata di 20 giorni, è un passaggio tecnico obbligatorio previsto dalle normative di sicurezza: serve a verificare sul campo il corretto funzionamento dei mezzi e dell’infrastruttura, prima di accogliere i passeggeri.

ùDurante il pre-esercizio, i filobus percorreranno l’intero tracciato della cosiddetta ‘strada parco’ tra Pescara e Montesilvano senza passeggeri a bordo. Si tratta di prove programmate per testare tutti i sistemi, dalla trazione elettrica alle fermate, in condizioni reali di circolazione.

Negli ultimi mesi, Tua, in collaborazione con le amministrazioni comunali di Pescara e Montesilvano, ha completato le attività previste dal percorso di collaudo e verifica indicato dagli enti di controllo, relative ad aspetti strutturali, operativi e gestionali. Al termine del pre-esercizio, i dati e le osservazioni raccolte serviranno a completare gli ultimi adempimenti previsti dalla normativa, in accordo con l’Agenzia nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (Ansfisa). L’obiettivo, conclude la nota di Tua, è “mettere in esercizio il nuovo sistema filoviario in condizioni di massima sicurezza e piena efficienza, offrendo alla cittadinanza un servizio all’altezza delle aspettative. Un sistema che ha già dimostrato il suo potenziale durante la fase sperimentale con i bus elettrici, quando ha registrato una media di oltre 5.500 passeggeri al giorno”.