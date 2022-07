PESCARA: DA MINISTERO OLTRE 4 MILIONI DI EURO PER FINANZIARE IL PARCO ARCHEOLOGICO DI RAMPIGNA

PESCARA – Arrivano 4,1 milioni di euro dal Ministero della Cultura per la realizzazione del Parco Archeologico Rampigna a Pescara; oggi infatti il Ministro Dario Franceschini ha firmato il decreto che assegna i fondi, una prima tranche del progetto complessivo, a Pescara.

Il Deputato Gianluca Vacca di Insieme per il Futuro commenta: “Si tratta di un grande risultato per la nostra città, ottenuto grazie al costante lavoro di interlocuzione tra Enti durato mesi. Dopo aver ricevuto la richiesta da parte del Sindaco Carlo Masci, e dopo aver visionato il progetto elaborato dall’allora Soprintendente Rosaria Mencarelli, mi sono fatto portavoce presso il Ministero della Cultura e ho rappresentato l’importanza di questa iniziativa direttamente al Ministro Franceschini, che ha da subito condiviso l’assoluta bontà del progetto. Oggi, quindi, abbiamo ottenuto la prima tranche di fondi e per questo voglio ringraziare sia il Ministro Franceschini, che si è reso disponibile, ma anche la Sovrintendenza di Chieti-Pescara e in particolare la soprintendete Mencarelli, che ha da subito intuito l’importanza di indagare e approfondire quanto stava emergendo dagli scavi a Rampigna, e l’attuale soprintendente Collettini, che lavorato in continuità per il buon esito del progetto”.

“I primi scavi rinvenuti a Rampigna – continua il Deputato – hanno riportato alla luce delle testimonianze preziosissime: una stratificazione della città di millenni, dall’epoca romana alla Pescara dell’Ottocento. Questo studio potrebbe riscrivere con maggiore consapevolezza la storia di Pescara, dando alla città un’identità più definita e probabilmente riscrivere la storia e l’evoluzione di tutto l’Abruzzo. Siamo davanti a un progetto importantissimo di studio e ricostruzione storica, ma anche di riqualificazione socio-culturale della città. Rampigna potrebbe diventare un parco archeologico moderno, che avrà lo scopo di studiare e mettere a conoscenza la cittadinanza dei riscontri ottenuti” conclude.