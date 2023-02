REGIONE: NEO CONSIGLIERE DI FDI D’ADDAZIO PRESIDENTE DELLA QUINTA COMMISSIONE SANITÀ

PESCARA – Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Leonardo D’Addazio è il nuovo presidente della Quinta Commissione “Salute, sicurezza sociale, cultura, formazione e lavoro”. Il consigliere è stato votato all’unanimità, raccogliendo il consenso dei 28 commissari della commissione. E’ subentrato all’Emiciclo, con il meccanismo della surroga, come primo dei non eletti al neoparlamentare Guerino Testa. E prende il posto alla guida della quinta commissione, di Mario Quaglieri, nominato assessore regionale, al posto del neo senatore Guido Liris.

“Ringrazio il capogruppo FdI, Massimo Verrecchia, per aver proposto la mia candidatura e tutti i colleghi di maggioranza e opposizione per avermi dato fiducia. Raccolgo il testimone lasciato da Mario Quaglieri e mi impegno a continuare l’ottimo lavoro svolto, profondendo tutto l’impegno necessario per condurre una commissione strategica per Regione Abruzzo”, ha dichiarato D’Addazio a margine dell’elezione.

I restanti membri dell’ufficio di presidenza rimangono invariati: Francesco Taglieri, vicepresidente e Simone Angelosante, segretario