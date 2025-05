PESCARA: DAL 9 MAGGIO TORNANO I PARCHEGGI ESTIVI A PAGAMENTO SULLE RIVIERE

PESCARA – A partire dal 9 maggio, e fino al secondo fine settimana di settembre, saranno attivi i parcheggi estivi a pagamento sulle riviere di Pescara.

L’istituzione dei parcheggi estivi – si legge in una nota dell’Amministrazione comunale – è prevista da una delibera di giunta e nei prossimi giorni è attesa l’ordinanza degli uffici.

I parcheggi si trovano sul lungomare Matteotti (lato mare), nell’area adiacente il Museo del Mare, in viale della Riviera (lato mare); nell’area della riviera nord (lato monte) compresa tra la spiaggia libera in prossimità dello stabilimento “Hawaii” e via Cadorna; nell’area ex Enaip, nell’area Meridiana del Lungomare Cristoforo Colombo, in via Pepe (lato mare), nell’area via Barbella, nell’area del Lungomare Cristoforo Colombo (lato mare), nell’area Lungomare Cristoforo Colombo (lato monte) nel tratto compreso tra via Pepe e via Figlia di Jorio.

La delibera di giunta prevede anche le tariffe che saranno applicate da Pescara Multiservice (sono tutte dettagliate, in base agli orari, nello schema allegato): un euro ogni ora in tutte le aree con la possibilità di usufruire di una tariffa giornaliera, diversa in base alle zone, da 3 a 5 euro, e un sistema di abbonamento che può essere settimanale o può essere esteso a 30 giorni o 60 giorni: questi ultimi due tipi di abbonamento sono riservati ai residenti a Pescara che pagheranno, con questa formula, meno di due euro al giorno.

La delibera introduce l’esenzione totale del canone per le auto elettriche. Sarà riservata, in via prioritaria, alla disponibilità dei residenti una quota di parcheggi situati sul lato monte di viale della Riviera (nel tratto compreso tra via Mazzini e viale della Riviera n. 295) e sul lato monte di via Cristoforo Colombo (nel tratto compreso tra via Vespucci e via Pepe) per garantire loro di usufruire di un servizio essenziale in prossimità delle abitazioni.

I residenti hanno diritto a richiedere l’autorizzazione a parcheggiare negli stalli loro riservati e sempre i residenti, titolari di abbonamenti validi nelle aree di sosta a pagamento delle riviere, possono aggiungere una seconda targa, alternativa alla prima.

“Puntiamo a favorire la rotazione della sosta dei veicoli e a ridurre il traffico veicolare sul lungomare e sulle riviere, traffico determinato dalle auto alla ricerca di posteggio”, spiega l’assessore con deleghe a Mobilità, Viabilità e Trasporti Adelchi Sulpizio, che parla della volontà di “incoraggiare i cittadini all’uso di mezzi di trasporto alternativi ed eco-sostenibili messi a disposizione dal Comune, come le biciclette elettriche e i monopattini elettrici, nonché l’utilizzo delle navette a nord e a sud, anch’esse attivate dal Comune nel periodo estivo per raggiungere la spiaggia, a cui aggiungono gli autobus elettrici di nuova attivazione sull’ex tracciato ferroviario, con la stessa tariffa degli altri autobus”.