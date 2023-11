PESCARA: D’AMICO (CANDIDATO PRESIDENTE CENTROSINISTRA REGIONALI) A EVENTO RIFORMISTA CON BOSCHI

PESCARA – “In quella che è una coalizione ampia e plurale, un caso unico in Italia e di cui siamo naturalmente orgogliosi, il contributo riformista e moderato è fondamentale. In particolar modo per la storia e la tradizione della nostra regione, dove questa cultura politica ha scritto e continuerà a scrivere pagine di rilievo. Per questo è importante essere qui”: lo dichiara Luciano D’Amico, candidato alla Presidenza della Regione per il Patto per l’Abruzzo, partecipando all’evento “Riformisti per l’Abruzzo” con tra le altre e gli altri Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva.

D’Amico prosegue: “Il nostro auspicio è che il dialogo e il confronto tra queste forze politiche si saldi per dare vita a una lista, ma in ogni caso il loro apporto al nostro percorso non mancherà. Ci teniamo in modo particolare”.