PESCARA: DANNEGGIA LE TELECAMERE COMUNALI E AGGREDISCE LA POLIZIA CHE LO FERMA COL TASER, IN CELLA

PESCARA- La Polizia di Stato di Pescara è intervenuta C.so Vittorio Emanuele II, a seguito della richiesta di intervento pervenuta da un passante che, poco prima, aveva notato un uomo che, in P.zza Muzii, aveva danneggiato le telecamere comunali.

Il personale della Sala Operativa, rimanendo in contatto telefonico con il segnalante, ha fornito nell’immediatezza alla volante la posizione della persona segnalata che si dirigeva in direzione del corso. Gli operatori, immediatamente interventi,hanno rintracciato l’uomo, che hanno tentato invano di identificare, quest’ultimo, infatti,ha assunto sin da subito un atteggiamento ostile e tentando di aggredire un operatore. Vista la condotta aggressiva e la mancata collaborazione del soggetto, anche con l’impiego del teser, gli agenti hanno fermato e arrestato l’uomo,o per il reato di resistenza a P.U., nonché deferito in stato di libertà per danneggiamento aggravato.