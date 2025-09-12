PESCARA: “D’ANNUNZIO INIMITABILE”, UN VIAGGIO TRA MEMORIA, ARTE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

PESCARA – “Un progetto multimediale senza precedenti rende omaggio a Gabriele d’Annunzio, figura emblematica di Pescara della cultura italiana del primo Novecento, poeta, aviatore e visionario. ‘D’Annunzio Inimitabile’ è un’esperienza che fonde memoria storica, arte visiva e tecnologie digitali, trasformando il passato in un racconto immersivo e sensoriale. Si tratta di un piccolo capolavoro cinematografico in cui il profilo del Vate si staglia nitido sulla luce dell’emozione e dell’Eternità”.

È quanto si legge in una nota che di seguito riportiamo integralmente.

La ricostruzione fedele di luoghi, personaggi e vicende rende davvero unico e suggestivo il lavoro. L’opera restituisce fedelmente la personalità di d’Annunzio ben calata nei fatti storici che l’hanno visto protagonista. La fotografia e le immagini, così curate, svelano l’anima dei luoghi dannunziani e sono talmente suggestivi da togliere il respiro. Questa splendida fatica filmica, che meriterebbe un pubblico riconoscimento, all’arte filmica somma una palmare qualità didattico-divulgativa Tradizione e Innovazione in Dialogo L’iniziativa nasce dall’idea di restituire la memoria come esperienza visiva e poetica. Attraverso il restauro e la colorizzazione di fotografie d’epoca, la ricostruzione scenica di momenti storici e l’uso di tecniche avanzate di animazione e AI, il progetto ricrea l’atmosfera, i suoni e le emozioni che circondavano d’Annunzio e il suo tempo.

Una Narrazione Poetica e Cinematografica – Sceneggiatura: Raffaella Canobi, autrice della trama e della struttura narrativa, ha trasformato le suggestioni storiche in racconto poetico, dando voce e respiro alle immagini. – Regia, animazione e AI: Andrea Sisofo ha guidato la visione registica e tecnica, traducendo il testo in esperienza cinematografica, con ricostruzioni iper-realistiche e una cura minuziosa dei dettagli visivi. Un Archivio Digitale Vivo Tutti i contenuti – dalle fotografie restaurate al video principale – sono raccolti e presentati sul sito ufficiale www.dannunzioinimitabile.art.

La piattaforma si configura come un archivio digitale vivo e in continua evoluzione, pensata per studiosi, appassionati e nuovi curiosi. “D’Annunzio Inimitabile” non è solo un omaggio, ma un ponte tra epoche, un invito a riscoprire il passato con gli occhi del presente. Per ulteriori informazioni, interviste o materiali stampa, è possibile visitare il sito ufficiale del progetto.