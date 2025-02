PESCARA: DELIBERE SCONTI TARI A SCUOLE PRIVATE E INDENNIZZI MOVIDA, IN ARRIVO ESPOSTO DI PETTINARI

PESCARA – “Alcuni giorni fa ero stato il primo ad intervenire e denunciare pubblicamente l’arrivo in commissione di due delibere pericolose per l’amministrazione: una sulla scontista della Tari per le scuole private con relativo aumento dei costi per le altre categorie e l’altra sugli indennizzi che il comune dovrà pagare ai residenti di Piazza Muzii prelevando somme dalla manutenzione delle strade e dal verde urbano . Queste due delibere, fortemente osteggiate dal nostro gruppo in commissione, oggi sono arrivate in Consiglio e verranno approvate dalla maggioranza con una forzatura senza precedenti” Lo afferma il comsigliere comunale di opposizione a Pescara Domenico Pettinari.

“Andiamo per ordine. Il tribunale “dice, “ha condannato il Comune di Pescara a risarcire i residenti di Piazza Muzii per oltre 300 mila euro e il Comune cosa fa? Presenta una variazione di bilancio che prevede di prelevare questi soldi dal fondo per la manutenzione delle strade e dal fondo per il verde urbano!!! Intanto chiariamo subito che se il Tribunale ha riconosciuto questo indennizzo è perchè le amministrazioni che si sono succedute non hanno fatto tutto ciò che avrebbero dovuto quindi, a mio avviso, questa situazione dovrebbe essere posta all’attenzione della Corte dei Conti e sarà nostra premura esporre i fatti alla Procura Regionale della Corte dei Conti con un esposto che presenteremo nei prossimi giorni . E’ mai possibile che per una mancanza delle amministrazioni devono essere i cittadini tutti ad accollarsi le spese di un indennizzo tra l’altro con una sottrazione di risorse al verde pubblico e alla strade? Noi riteniamo che se ci sono responsabilità, a pagare devono essere coloro che avrebbero dovuto fare e non hanno fatto . Ricordiamo anche che in questo periodo dove servirebbero molte più risorse per riparare le nostre strade colabrodo e molte più risorse per manutenere il verde, sottrarre risorse a questi capitoli, per pagare gli errori delle amministrazioni di centro sinistra e di centro destra sulla vicenda Movida grida davvero vendetta” .

“L’altra delibera che è stata da noi per primi osteggiata in commissione è stata oggi portata in Consiglio e verrà approvata questa sera e si tratta dello sconto previsto per le scuole private . Ho spiegato bene nei giorni scorsi ed è doveroso ribadirlo oggi che questo sconto sarà, con un sistema automatico di calcolo interno agli uffici, posto a carico delle altre utenze domestiche e residenziali , vale a dire : saranno anche le famiglie povere e i commercianti vessati a dover pagare un aumento della TARI per compensare il mancato introito scaturito dalla sconto alla scuole private Se il comune proprio voleva applicare tale scontista avrebbe dovuto trovare coperture in bilancio mettendoci fondi propri e non caricare un ulteriore balzello sulle spalle dei cittadini . Per tali ragioni noi oggi, dopo aver già iniziato questa battaglia, ricordiamolo, per primi in commissione, abbiamo osteggiato con tutte le nostre forze in consiglio e voteremo contro le delibere” .

