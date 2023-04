PESCARA: DEMOLIZIONE “FERRO DI CAVALLO”, OGGI CONFERENZA STAMPA SULL’APERTURA DEL CANTIERE

PESCARA – Quella di oggi è una data fatidica per Pescara in tema di lotta alla criminalità organizzata: alle 10.30, infatti, ci sarà una conferenza stampa per l’apertura del cantiere per l’abbattimento del complesso residenziale popolare definito “Ferro di Cavallo” e la realizzazione di nuovi edifici.

All’incontro saranno presenti il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri, il Governatore Marco Marsilio, il sindaco di Pescara Carlo Masci, il Presidente dell’Ater di Pescara Mario Lattanzio e l’assessore alla Politica della Casa Isabella Del Trecco.

La recinzione di cantiere sarà installata dall’impresa Gentile Ambiente Spa di Casoria e i lavori per l’abbattimento del complesso edilizio dovrebbero avere per contratto una durata massima di 120 giorni. L’importo stanziato per questo intervento ammonta a un milione e 350mila euro, i lavori sono stati aggiudicati per 900mila euro.

Il cronoprogramma prevede la demolizione dell’edificio in quattro mesi, forse anche meno, e l’Ater sta già lavorando alla fase successiva ovvero la progettazione per la ricostruzione del complesso che nel giro di due o tre anni andrà a sostituire al Ferro di Cavallo: sullo stesso sito sono infatti previsti 56 alloggi nel rispetto di un progetto che, nelle intenzioni di chi l’ha concepito e dell’amministrazione comunale, andrà ad eliminare “l’effetto fortino”, caratteristica che ha favorito lo spaccio di droga.

Fino all’ultimo gli appartamenti del Ferro di Cavallo sono stati utilizzati per il traffico di stupefacenti nonostante fossero stati svuotati e liberati dagli inquilini. L’avvio del cantiere segue i venti arresti, con accuse gravi, chiesti dalla procura antimafia dell’Aquila e accordati dal gip.