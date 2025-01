PESCARA: DENUNCIATO SENEGALESE DI 31 ANNI PER RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE

PESCARA – Nel corso della serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pescara hanno deferito in stato di libertà uno straniero, classe 1994, per reati legati alla resistenza a pubblico ufficiale ed al rifiuto di fornire le proprie generalità.

Il protagonista dell’episodio è stato un cittadino senegalese 31enne, senza fissa dimora, già noto alle Forze dell’Ordine che, all’interno di un noto supermercato in via del Circuito di Pescara, in compagnia di un suo connazionale, entrambi in stato di evidente alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol, avevano cominciato a dare fastidio ai clienti che hanno chiamato il 112.

Sul posto sono giunti i militari della Sezione Radiomobile del N.O.R. di Pescara che al fine di evitare ulteriori tensioni all’interno del locale hanno inviato i due soggetti ad uscire. Alla richiesta di documenti, uno dei due dapprima ha preso tempo, cercando di non fornire le proprie generalità, poi, al fine di tentare la fuga, ha spintonato uno dei Carabinieri, venendo però immediatamente bloccato. Accompagnati in caserma entrambi sono stati compiutamente generalizzati e sanzionati per ubriachezza molesta. Per l’autore del gesto violento nei confronti dei Carabinieri, è scattata invece anche la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e per rifiuto di fornire le proprie generalità.