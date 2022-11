PESCARA: DEVE SCONTARE UN ANNO PER EVASIONE, LA POLIZIA LO ARRESTA DOPO LA CONDANNA DEFINITIVA

PESCARA – Nella giornata di ieri, personale della Squadra Mobile, ha eseguito un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso lo scorso 8 novembre 2022 dal Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila, nei confronti di un cittadino pescarese riconosciuto colpevole e condannato per il reato di evasione, reato commesso a Pescara nel 2015.

L’uomo, secondo quanto riferisce la Questura pescarese, deve espiare la pena di 1 anno di reclusione.