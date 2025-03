PESCARA: DEVONO ESPIARE PENE DA 4 A 6 ANNI DI CARCERE, TRE ARRESTI DEI CARABINIERI

PESCARA – I Carabinieri del Comando Provinciale Carabinieri di Pescara, in questo fine settimana, nel quadro delle misure di intensificazione dei servizi di controllo del territorio tesi, in particolare, al contrasto dei reati predatori e dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, che hanno visto in azione le pattuglie delle Stazioni dipendenti, del Nucleo Operativo e Radiomobile, con l’impiego dell’unità canina antidroga del Nucleo Cinofili di Chieti.

Nel corso dell’attività, che proseguirà anche nei prossimi giorni, sono stati, altresì, effettuati numerosi posti di controllo lungo le principali arterie di collegamento e luoghi di aggregazione, nel contesto dei quali sono state identificate 682 persone e sottoposti a controllo della circolazione stradale 437 veicoli ed accertate numerose violazioni al codice della strada, attività nel corso della quale sono stati altresì segnalati all’Autorità Amministrativa 6 persone per violazione della legge sulle sostanze stupefacenti ed elevate sanzioni amministrative.

In particolare: a Montesilvano: i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato un 24enne, del luogo, per resistenza a Pubblico Ufficiale, guida senza patente reiterata nel biennio. I Carabinieri della locale Stazione, in esecuzione di ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna hanno arrestato un 52enne, del luogo, dovendo espiare una pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione per truffa. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno denunciato in stato di libertà un 24enne residente a Collecorvino, per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Pescara e provincia: i Carabinieri della Stazione Scalo, in esecuzione di ordinanza emessa dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Perugia hanno arrestato un 62enne, un 52enne, entrambi residenti a Pescara, che devono espiare una pena residua di anni 6 di reclusione per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno arrestato un 24enne del posto per evasione.

I Carabinieri della Stazione di Spoltore,hanno denunciato in stato di libertà un 19enne e un minorenne, residenti a Montesilvano, poiché ritenuti responsabili di concorso in lesioni aggravate, per un episodio accaduto a Pescara in Corso Manthonè il 2 novembre 2024, dove è stato malmenato, per futili motivi, un 20enne residente a Pescara.