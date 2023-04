PESCARA: DI BIASE CONFERMATO PRESIDENTE DEL GRUPPO DEI GIOVANI IMPRENDITORI DI CONFCOMMERCIO

PESCARA – Si è tenuta nel pomeriggio di mercoledì 12 aprile, presso la sede della Confcommercio di Pescara, l’Assemblea per il rinnovo delle cariche del Gruppo Giovani Imprenditori della Confcommercio di Pescara che ha riconfermato Giampiero Di Biase nel ruolo di Presidente.

Il Presidente Di Biase sarà affiancato dal seguente Consiglio Direttivo composto da imprenditori al di sotto dei quarantadue anni di età: Daniela Renisi, Alessandro Di Pietro, Laura Lancia, Federico Scardetta, Pasquale Zimei, Klizia Ferrone, Francesco Lauducci, Alessandro Innero, Carmine Bacone, Nicola Rabuffo, Sara Padovano, Simone Bacone.

Il Presidente della Confcommercio Pescara, Riccardo Padovano: “Tengo particolarmente al Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio in quanto ritengo fondamentale il contributo delle nuove generazioni di imprenditori per la crescita della nostra associazione. Credo infatti che i giovani possano dare un grande contributo in termini di entusiasmo ed idee innovative e rappresentano il futuro della nostra organizzazione. Abbiamo in Giampiero Di Biase un Presidente molto attivo e molto stimato anche a livello nazionale che potrà mettere a frutto l’esperienza accumulata durante il suo primo mandato per fare crescere ulteriormente il nostro Gruppo Giovani da cui usciranno i dirigenti di domani”.

Il Presidente del Gruppo Giovani/Confcommercio Pescara, Giampiero Di Biase: “Sono onorato della fiducia che il Presidente Padovano e l’Assemblea dei giovani imprenditori della Confcommercio hanno nuovamente riposto nella mia persona e sono particolarmente soddisfatto del direttivo che mi affiancherà che è costituito da persone che hanno competenza e voglia di fare. Sottolineo con piacere la presenza nel gruppo di lavoro di diversi figli d’arte che hanno ereditato, oltre alla voglia di fare impresa, anche lo spirito associativo e la convinzione che solo facendo rete è possibile raggiungere obiettivi importanti. Formazione ed innovazione saranno i punti centrali dell’attività del Gruppo Giovani che dovrà essere una fucina di iniziative e idee da portare all’attenzione dei dirigenti della Confcommercio.”