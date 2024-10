PESCARA: DI PILLO, APPROVATA LA MOZIONE SULL’OSSERVATORIO COMUNALE DELLA LEGALITA’

PESCARA – “Approvata questa mattina la mozione che mi vede primo firmatario dell’Osservatorio Comunale della legalità”.

Così, in una nota, il capogruppo della lista “Pettinari Sindaco”, Massimiliano Di Pillo, che spiega: “Dopo una discussione e un confronto aspro in Consiglio Comunale, dovuto alla questione riguardante lo striscione che mi ha visto protagonista nel corte ‘no G7’, ‘Welcome to Pescara capital of cocaine’, la maggioranza ha chiesto una mediazione per approvare la mozione, chiedendo modifiche sostanziali”.

“Le modifiche approvate dal nostro gruppo consiliare e dal resto del Consiglio comunale, hanno mantenuto l’indirizzo iniziale, mettendo così tutti d’accordo sulla votazione della stessa mozione. L’approvazione unanime in aula, ha visto anche molti consiglieri in modo trasversale firmare lo stesso documento, così da essere ancor più partecipi di questa bella pagina della politica pescarese, che potrà dare uno strumento non solo alle istituzioni e alle forze dell’ordine, ma anche la fattiva partecipazione dei cittadini, attraverso le declinazioni associazionistiche sul territorio comunale”, conclude.