PESCARA, D’INCECCO: “A BREVE VIA LIBERA LAVORI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FERRO DI CAVALLO”

PESCARA – “Nel Consiglio comunale di oggi abbiamo quasi concluso l’iter di approvazione della delibera che prevede i lavori di demolizione e ricostruzione parziale del ferro di cavallo in via Tavo. Questo provvedimento rappresenta una proposta di sicurezza, legalità e cura del territorio che nessun amministratore del passato è riuscito a portare avanti. Noi, con forte determinazione, siamo riusciti in un’azione storica che la città attendeva da anni. Pescara potrà mettere fine a tutto quello che, fino ad oggi, è stato un conglomerato di degrado, insicurezza e spaccio”.

Così il capogruppo della Lega nel consiglio comunale pescarese Vincenzo D’Incecco, candidato capolista al proporzionale del Senato.

“Questo è un esempio reale di saper amministrare con cura la cosa pubblica, e con la Lega al Governo nazionale sarà possibile passare dalle parole ai fatti, portando concretezza in ogni città abruzzese e italiana”, conclude D’Incecco.