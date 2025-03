PESCARA: DIPLOMATI “SENTINELLE DI CIVILTA’ E FELICITA'” 90 ALUNNI DELLA SCUOLA MAZZINI

PESCARA – Si sono diplomati oggi “Sentinelle di Civiltà e Felicità” novanta alunni della secondaria di primo grado Mazzini di Pescara.

Dopo essere stati a lezione di felicità, empatia, disabilità e diritti con Claudio Ferrante gli studenti si sono cimentati nella passeggiata empatica in carrozzina per le vie di Pescara scoprendosi improvvisamente prigionieri della propria città.

I ragazzi hanno provato direttamente gli effetti fisici e psicologici della barriera architettonica. Essere ostacolati nello svolgimento di tante azioni quotidiane, che normalmente svolgono senza difficoltà, e sentirsi psicologicamente sopraffatti dalla paura, dall’ansia, da un senso di inadeguatezza che trova la sua causa solo ed esclusivamente in un ambiente non pensato per tutti.

“Come dirigente, accogliere questo progetto è un privilegio. Come istituzione scolastica è nostro compito e dovere sensibilizzare i nostri studenti sulle tematiche della disabilità e dell’inclusione, affrontando il problema delle barriere sociali e delle barriere architettoniche che di fatto impediscono alle persone con disabilità di vivere una vita in condizioni di parità e di uguaglianza con gli altri. Abbiamo accolto Ferrante nella nostra scuola per iniziare un percorso che vorremmo portare avanti all’interno della nostra offerta formativa”:queste le parole della Dirigente Elena Marullo che havoluto il progetto “Sentinelle di Civiltà e Felicità “ ideato e realizzato da Ferrante per i suoi studenti.

Un plauso al progetto è stato fatto anche dall’Assessore alla Pubblica Istruzione del comune di Pescara Valeria Toppetti, che salutando gli studenti, ha elogiato questo percorso pedagogico ringraziando Claudio Ferrante definito “uomo dalla umanità e forza straordinaria che rappresenta un modello positivo per i nostri alunni”.

