PESCARA: DISAGI PER CHUSURA VIA BONIFICA A CAUSA DELL’INCENDIO

PESCARA- L’incendio che domenica scorsa ha devastato la Riserva Dannunziana di Pescara sta creando ripercussioni anche sul traffico della zona del capoluogo adriatico.

La chiusura di un lungo tratto di via della Bonifica e soprattutto dello svincolo di uscita n.7 Stadio-San Silvestro della tangenziale Ss 714 (che resterà chiuso ancora per qualche giorno), ha portato a riversare il traffico automobilistico al confine fra Pescara e Francavilla sulla riviera, con disagi per residenti e anche per coloro che si recano in spiaggia.