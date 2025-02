PESCARA: DISCARICA ABUSIVA IN STRADA COLLE PIZZUTO, LA DENUNCIA DI PETTINARI

PESCARA “Nei terreni confinanti con Strada Colle Pizzuto e Strada Colle Renazzo insiste una discarica abusiva e la realizzazione di manufatti adibiti al ricovero di cavalli non autorizzati con occupazione irregolare dei terreni da parte di terzi diversi dai reali proprietari”.

Questa mattina Domenico Pettinari e Massimiliano Di Pillo – rispettivamente presidente e consigliere comunale del Movimento Politico “Pettinari per l’Abruzzo” lo hanno denunciato in una conferenza stampa.

LA NOTA

A seguito degli accertamenti da parte delle Forze dell’Ordine, il Comune di Pescara emetteva le Ordinanze nr. 8 del 17.01.2023, nr. 94 del 27.09.2024 e nr. 95 del 7.10.2024, con le quali intimava ai proprietari di provvedere allo sgombero delle aree, per quanto riguarda nello specifico i rifiuti abbandonati abusivamente.

Per questi fatti veniva anche emessa sentenza penale in data 16.4.2023 con la quale si accertava l’occupazione illegale e l’abbandono dei rifiuti pur non procedendo nei confronti dei responsabili per intervenuta prescrizione . Sempre per i medesimi fatti, il TAR Abruzzo emetteva due sentenze, la nr. 361 del 2023 e la nr. 56 del 2025, con le quali, accogliendo le tesi avanzate dai proprietari dei terreni ricorrenti, annullava le Ordinanze emesse dal Comune di Pescara in quanto si rappresentava l’impossibilità di accedere ai terreni in questione a causa dell’abusiva occupazione da parte di soggetti terzi, con rischi per l’incolumità fisica cui incorrerebbe chiunque per lo svolgimento di quanto ordinato dal Comune di Pescara.

Nelle stesse sentenze emesse dal TAR Abruzzo si legge inoltre: “Tale situazione rende pertanto inesigibile la prestazione richiesta ai ricorrenti ed impone un intervento tempestivo dell’ente civico di rimozione dei rifiuti e di bonifica del sito in sicurezza, previo sgombero degli occupanti dell’area da parte della forza pubblica.”

Allo stato attuale la situazione risulterebbe immutata con grave danno all’ambiente e pericolo per la salute pubblica e il benessere degli animali. Per tutti questi motivi abbiamo presentato una interrogazione comunale con la quale chiediamo al Sindaco e alla Giunta per quali motivi il Comune di Pescara, cosi come indicato nelle sentenze richiamate, non ha provveduto, ad oggi, a rimuovere i rifiuti e bonificare il sito in sicurezza, previo sgombero degli occupanti dell’area da parte della forza pubblica .

Chiediamo altresì di conoscere quali azioni immediate intende porre in essere il Comune di Pescara, per risolvere la problematica dell’occupazione non autorizzata, dei manufatti senza autorizzazione, e dell’abbandono abusivo dei rifiuti a tutela dell’ambiente e della salute pubblica e del benessere degli animali.