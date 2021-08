PESCARA, DIVIETO DI UTILIZZO FUOCHI D’ARTIFICIO E FUOCHI LIBERI FINO AL 22 AGOSTO

PESCARA – Un’ordinanza sindacale firmata questa mattina determina con effetto immediato, fino a tutto il 22 agosto 2021, il divieto assoluto di utilizzo di fuochi d’artificio e di corpi voluminosi che rechino fiamme libere, consuetudine diffusa in occasione delle festività ferragostane.

La misura è volta a inibire cause potenziali di innesco di incendi, anche per via delle previsioni meteo che annunciano per i prossimi giorni, in particolare nelle aree litoranee, temperature e condizioni di rischio.

Il provvedimento ha accolto e applicato la nota emessa ieri dal Prefetto, Giancarlo Di Vincenzo, con la quale i sindaci della provincia sono stati invitati ad adottare ogni decisione finalizzata a prevenire situazioni di potenziale emergenza.

In conseguenza di questo – fino a tutto il 22 agosto – anche alla luce dei recenti fatti che hanno gravemente danneggiato il litorale abruzzese e, nella città di Pescara, la pineta dannunziana, il sindaco Carlo Masci ha determinato la proibizione per chiunque di usare fuochi d’artificio di qualsiasi tipo, di accendere fuochi liberi, di utilizzare lanterne volanti e di organizzare spettacoli pirotecnici. I trasgressori saranno sanzionati a norma di legge.