L’AQUILA: DOMANI AL VIA LA SETTIMANA POLITICA CON LA COMMISSIONE BILANCIO IN SEDUTA STRAORDINARIA

L’AQUILA – La settimana politica all’Emiciclo si apre domani, martedì 24 gennaio 2023, con la seduta della Commissione Bilancio convocata, in seduta straordinaria, alle ore 10:30, nella sala “G. D’Annunzio”, con il seguente ordine del giorno: Ricostituzione dell’Ufficio di Presidenza con l’elezione del Consigliere Segretario; progetto di legge “Modifiche alla legge regionale 24 agosto 2018, n. 26 (Disposizioni per l’istituzione del Comune della Nuova Pescara)” con le audizioni dei Sindaci dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, dei Presidenti dei Consigli comunali, del Presidente dell’Associazione “Nuova Pescara” Marco Camplone.

Alle 12:30 è in programma la seduta straordinaria della Commissione Territorio che esaminerà i seguenti provvedimenti: “Piano regolatore portuale di Giulianova” (audizioni: Direttore regionale del Dipartimento Infrastrutture – Trasporti e del Dirigente del Servizio Infrastrutture); “Comune di Silvi (TE) – Modifica puntuale regionale paesistico nell’ambito della variante puntuale al Prg. vigente del comune di Silvi, relativa al programma integrato di intervento da attuarsi mediante accordo procedimentale” (audizioni del Direttore regionale del Dipartimento Territorio – Ambiente e del Dirigente Servizio pianificazione Territoriale e Paesaggio); Risoluzione recante “Realizzazione ponte ciclopedonale sul fiume “Tronto”; Risoluzione recante “Criticità in merito al trasporto scolastico per gli Istituti superiori nella Città di Penne”.

Mercoledì 25 gennaio, alle ore 10, è convocata la Commissione di Vigilanza che si occuperà della richiesta di chiarimenti in merito alle procedure di conferimento di incarichi delle funzioni di coordinamento espletate Asl 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila. Saranno ascoltati: l’Assessore regionale con deleghe alla Salute e Pari opportunità Nicolettà Verì; il Direttore Generale Asl 01 Ferdinando Romano; il segretario provinciale di L’Aquila Cgil-Fp Anthony Pasqualone; il segretario provinciale di L’Aquila Nursind Antonio Santilli; il segretario provinciale di L’Aquila Fials Simone Tempesta; il coordinatore provinciale sanità di L’Aquila Cisl-Fp Marcello Ferretti.

Sempre mercoledì 25 gennaio, con inizio alle 11.30, è in programma la seduta dalla Commissione di Inchiesta “Emergenza idrica in Abruzzo: stato delle infrastrutture e delle reti idriche, dispersioni idriche. Stato sulla governance dell’Ersi delle Società di gestione operanti nell’Atur e dell’Assi. Sistema tariffario e futuri investimenti”.

In programma le audizioni del Presidente Ersi Nunzio Merolli su Relazione Finanziaria società di gestione; della sigle sindacali (Cgil Abruzzo Molise, Cisl Abruzzo Molise, Uil Abruzzo); dell’Osservatorio Indipendente sull’Acqua del Gran Sasso; del Comitato Cittadini Uniti, delegazione di Spoltore; di Elda Capriotti su emergenza idrica Chieti Scalo. (red)

