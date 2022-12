PESCARA: DOMANI FLASH MOB A PIAZZA SALOTTO CONTRO IL TAGLIO DEI FONDI PER LE PISTE CICLABILI

PESCARA – Domenica 11 dicembre 2022 alle 11 in Piazza della Rinascita (Piazza Salotto) flash mob in bicicletta per manifestare il profondo dissenso per il previsto taglio nel bilancio 2023 dello Stato di 94 milioni di euro destinati ai comuni per la realizzazione di piste ciclabili.

“Riteniamo”, dicono i promotori dell’evento, “che questa intenzione del Governo italiano sia iniqua e contraria alla logica della vita.Nel dossier “L’Italia non è un paese per bici” pubblicato pochi giorni fa da Clean Cities, Fiab, Kyoto Club e Legambiente, emerge un notevole gap di ciclabilità tra le città italiane e le città leader in Europa per colmare il quale sarebbe necessario quadruplicare i chilometri di percorsi ciclabili già esistenti”.

“La transizione delle nostre città” si ribadisce, “verso una mobilità sostenibile e a zero emissioni non può essere più procrastinata perché in Italia muoiono più di 50.000 persone a causa degli alti livelli di inquinamento, circa 3.000 persone a causa di incidenti stradali di cui 211 in bicicletta nel 2021 e 103 nel primo semestre 2022.Il maggior uso della bicicletta e del trasporto pubblico, unitamente ad una drastica riduzione dei veicoli privati a motore, favoriscono un miglioramento ambientale ed un’efficace mitigazione dei cambiamenti climatici”.