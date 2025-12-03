PESCARA: DOMANI INAUGURAZIONE DEL RINNOVATO REPARTO OSPEDALIERO DI GINECOLOGIA

PESCARA – Domani, 4 dicembre, alle ore 11.00, inaugurazione del Reparto di Ginecologia, presso l’Ala Nord del IV piano dell’Ospedale di Pescara, recentemente rinnovato a seguito del completamento dei lavori di ristrutturazione.

L’area è stata valorizzata con l’installazione di pannelli illustrativi che ripercorrono il percorso storico della chirurgia mininvasiva e i riconoscimenti internazionali ottenuti dal gruppo di lavoro guidato dal Prof. Maurizio Rosati, Direttore del Dipartimento Materno Infantile e Direttore della UOC di Ostetricia e Ginecologia. Verranno inoltre presentati i volumi dell’attività chirurgica e ambulatoriale del reparto.

All’evento, cui parteciperà la Direzione Strategica della ASL di Pescara, il Presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, l’Assessore alla Salute Nicoletta Verì, il Vice Sindaco della Città di Pescara Maria Rita Carota, l’Assessore Valeria Toppetti e rappresentanti dell’Amministrazione cittadina, vi sarà un saluto da parte del Prof. Camran Nezhat, MD, FACOG, FACS, Professore di Ostetricia e Ginecologia e Professore di Chirurgia presso la Stanford University, California e la University of California, Berkeley.