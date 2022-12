PESCARA: DOMANI INCONTRO SU “ECOSYSTEMABRUZZO” ORGANIZZATO DA CONFINDUSTRIA E FEDERMANAGER

PESCARA – E’ in programma domani, 6 dicembre, alle 17, il quarto ed ultimo incontro del ciclo di eventi “EcosystemAbruzzo” organizzato da Federmanager e da Confindustria Abruzzo. Nel corso dell’incontro, che vedrà la presenza di imprenditori e manager esperti del settore, verranno affrontati i temi dell’industria sostenibile e dell’economia circolare.

Interverranno Cosimo Tizzani, amministratore Startengy srl, Robih El Omeiri, direttore stabilimento Italcementi, Giorgio Mancini, direttore Aura spa. Porteranno i saluti Florio Corneli, Presidente Federmanager Abruzzo e Molise e Guido Arista, Presidente Comitato Piccola Industria di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno.

Per confermare la partecipazione al seminario occorre registrarsi al seguente link: https://it.surveymonkey.com/r/TPDBZ85 .Sarà possibile assistere ai lavori anche in presenza, nella sede di via Prati, a Pescara, di Federmanager Abruzzo e Molise.