PESCARA, DOMANI LA CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DI UNA VIA CITTADINA ALL’ARTISTA FRANCO SUMMA

PESCARA – Intitolazione di una strada cittadina al compianto artista pescarese Franco Summa.

Si terrà domattina, 5 giugno 2021, a partire dalle ore 10, alla presenza delle autorità, la cerimonia di intitolazione. Per ricordare la figura del Maestro, scomparso quasi un anno e mezzo fa, l’amministrazione ha scelto una via che si specchia sul mare, oggi via Cadorna, nel tratto compreso tra viale Kennedy e il lungomare.

Nella circostanza sarà anche scoperta la targa toponomastica recante il nome di Summa. Per l’evento saranno applicate le prescrizioni anti-Covid.