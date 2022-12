PESCARA: DOMANI SI INAUGURA “BIG PIANO”, FESTA ALLA VIGILIA DI NATALE PER LA FONTANA DI SARACENI

PESCARA – “Big Piano diventerà certamente un simbolo della nostra città”.

Lo ha detto questa mattina il sindaco di Pescara, Carlo Masci, aprendo l’incontro di presentazione della fontana luminosa interattiva che da domani arricchirà e valorizzerà il grande spazio di Piazza della Rinascita.

Domani, 24 dicembre, alle 17, in Piazza della Rinascita, avrà luogo l’inaugurazione ufficiale dell’opera alla presenza delle autorità; interverranno, per dar vita a un momento artistico, il tenore Piero Mazzochetti, le artiste Sway Pole della Compagnia Elementz Art Entertainment e i ragazzi del Liceo Mibe Misticoni-Bellisario.

“La grande novità da molti anni oggetto del desiderio dei pescaresi, oggi pensata per migliorare la valenza architettonica e monumentale della principale piazza della città, voluta dall’amministrazione comunale per far sì che il cuore urbano del capoluogo possa mostrare una più importante rilevanza artistica ed estetica”.

“Per questo – ha continuato il primo cittadino – voglio ripartire da dove abbiamo iniziato. Come pescaresi, abbiamo vissuto per troppi anni la vicenda di un buco nero che si è determinato nel febbraio 2009, quando vi fu l’esplosione del calice di Toyo Ito; da quel momento, in quel punto della piazza più importante di Pescara, vi è stato un grande vuoto con un’aiuola alla quale ci eravamo tristemente quasi abituati”.

“Nel 2019 – ha spiegato – ho avuto la fortuna di incontrare il professor Remo Saraceni durante uno dei suoi viaggi nella città delle origini. Dai racconti di questo inventore, divenuto un grande personaggio negli Stati Uniti, fino al famoso passaggio di Big Piano nel film di Tom Hanks, è iniziato un ragionamento su quel vuoto nel centro della città; e oggi, dopo due anni, è nata l’opera eccezionale che vi presentiamo”.

Piazza delle Rinascita si prepara dunque ad accogliere un’opera frutto dell’ingegno dell’artista, scultore e designer Remo Saraceni, che porta nel luogo delle origini la sua celebre “creatura”, una fontana musicale interattiva denominata “Big Piano” che diverrà certamente un punto di attrazione per visitatori e turisti.

Lì troverà destinazione il più grande pianoforte “a pavimento” mai creato, tanto da divenire celebre – come su accennato – anche grazie al film “Big” con Tom Hanks.

“Si volta quindi pagina per dimenticare la ‘ferita’ rappresentata dal triste epilogo di quello che fu il progetto del cosiddetto Calice di Toyo Ito, lo Huge Wineglass, che si spaccò nel 2009 per un cedimento strutturale a soli due mesi dalla sua inaugurazione e la cui vasca di contenimento per troppo tempo è stata utilizzata negli anni a seguire come fioriera”.

La fontana, realizzata dalle imprese Dino Pace ed EdilCicchini, progettista Antonio Milillo, direttore dei lavori Fabrizio Trisi, ha un diametro di nove metri e consentirà di dar vita a giochi d’acqua e note musicali grazie alle funzioni che riproducono i tasti di un pianoforte; si fonda su un impianto con 6 chilometri di cavi, 200 fari led, 100 sensori, 300 attuatori, 200 valvole, 14 pompe, 100 getti d’acqua, 9 computer e 8 casse audio.

Le creazioni di Remo Saraceni, che vive da lungo tempo negli Stati Uniti, hanno fatto il giro del mondo, ma l’artista non ha mai reciso le radici che lo legano a Pescara.

“Io vi ringrazio per questa accoglienza affettuosa – ha detto questa mattina Remo Saraceni – ma voglio dire che siete voi che avete il merito di aver realizzato quest’opera. Mi complimento con voi, perché questo è un prodotto fatto da voi. Io ho aderito con entusiasmo ma siete voi ad aver dimostrato un entusiasmo grandissimo. È stata una sfida tecnologica che abbiamo e avete vinto affrontandola. Io vi sono molto grato per aver voluto dare onore a una traccia del mio lavoro. Anche a Pescara le cose si possono fare ed evidentemente si fanno. Per quanto mi riguarda, io mi sono sempre considerato un futurista, ma quello che faccio oggi lo faccio soprattutto per i bambini, quelli che erediteranno il nostro oggi, la nostra storia. Riguardo al presente, non è la tecnologia a separarci, sono gli uomini che separano gli uomini. La tecnologia in realtà è una grande macchina che ci regala l’opportunità di stare ancora più vicini”.

All’incontro di questa mattina in Sala Consiliare sono intervenuti anche il presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli, e gli assessori Maria Rita Carota (Cultura), Alfredo Cremonese (Turismo e Grandi Eventi) e Luigi Albore Mascia (Lavori Pubblici).

“Sono davvero felice di questo importante obiettivo raggiunto – ha quindi concluso il sindaco Carlo Masci – Ho voluto con forza che lì venisse collocata una fontana che sfrutta la magia del suono, della luce e dell’acqua perché Pescara come luogo di mare non può che essere legata a questo elemento. Un’opera che esprime quindi un linguaggio universale, accolto in città molto più importanti di Pescara ma che noi abbiamo accolto e portato avanti all’insegna di quel ‘nu sem nu’ in cui tutti ci riconosciamo. Si tratta di una realizzazione molto importante per l’immagine della nostra città e sono convinto che troverà l’apprezzamento di tutti. Voglio ringraziare l’autore ma anche le imprese e tutta la struttura tecnica che ha lavorato perché si giungesse a questo risultato”.