PESCARA: DOMENICA PROIEZIONE DEL DOCUFILM “PENSANDO AD ANNA” CON REGISTA E AUTORE DEL LIBRO

PESCARA – Domenica 16 marzo alle 18, al cinema Sant’Andrea di Pescara, in scena la proiezione straordinaria del docufilm indipendente “Pensando ad Anna”, alla presenza della regista Tommaso Aramini e dell’autore del libro Pasquale Abatangelo. Ad organizzare la proiezione sono Scumm e Arci Pescara.

“La pellicola muove dalla storia personale di Abatangelo, per straripare dai confini del racconto biografico (la detenzione, le rivolte carcerarie, la tortura, la lotta armata), facendosi tessuto di una narrazione corale, che dà voce e spazio a vite e storie di generazioni a cui la storia ufficiale, ieri come oggi, non ha mai voluto concedere spazio, relegando ogni confronto storico e politico ad un preventivo oblio”, si spiega in una nota.

“Il regista Aramini e il suo team – la fotografia è di Peter Zeitlinger, collaboratore storico di Werner Herzog e di altri maestri, come Abel Ferrara e Ulrich Seidl – costruiscono un docufilm che intreccia interviste, ricostruzioni performative e materiali d’archivio. Questo approccio sperimentale coinvolge sul set non solo attori e attrici, ma anche lo stesso Pasquale Abatangelo, il regista Aramini e il giornalista Fulvio Bufi. Il risultato è una narrazione viva in cui il ricercatore non è in posizione privilegiata rispetto all’oggetto di studio”.

“‘Pensando ad Anna’ è un’esperienza viva, in dialogo tra passato e presente. Un invito a rimettere in discussione la narrazione dominante e a dare voce a chi è rimasto inascoltato. Una sfida complessa e necessaria, che riesce a essere, al contempo, un’opera d’arte e un atto politico”.

“Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Festival dei Popoli di Firenze, dove il pubblico ha reagito con una lunga standing ovation. Al momento il film ha registrato anche il sold-out nella prima proiezione a Roma, tanto da rendere necessaria la programmazione di tre repliche. Questo rende ancora più preziosa l’occasione di avere a disposizione, anche nella nostra città, un prodotto culturale così elevato e apprezzato”.