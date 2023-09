PESCARA, DONZELLI: “NON SI PUO’ MORIRE DI LAVORO IN ITALIA”

PESCARA – “Sicuramente c’è un’emergenza in Italia sulle morti sul lavoro. Non si può morire di lavoro in nessun modo e il tema non so se è quello di fare nuove leggi o quello di far applicare le leggi che già ci sono”.

Così oggi a Pescara il responsabile nazionale dipartimento organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, partecipando a Pescara all’evento “L’Italia e l’Abruzzo vincenti”.

“Da questo punto di vista il Governo ha lavorato seriamente sugli ispettori del lavoro, sull’aumentarne il numero e dargli la possibilità di lavorare con più efficacia perché sicuramente non può accadere che si muore di lavoro”.