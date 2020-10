PESCARA, DROGA NELL’AUTO: ARRESTATO 72ENNE

PESCARA – Un 72enne di Pescara è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato trovato in possesso di 300 grammi di eroina.

Nei giorni scorsi, nell’ambito di un mirato servizio di controllo del territorio, finalizzato al contrasto di stupefacenti, i carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Pescara hanno tratto in arresto C.L., nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i carabinieri hanno proceduto, in via Aterno, al controllo del reo mentre circolava a bordo della propria autovettura e, al termine della perquisizione veicolare, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro la droga. Al termine delle formalità di rito, l’uomo, su diposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato ristretto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari

