PESCARA: DUE ALBERI CADUTI, PINETA CHIUSA IN ZONA LAGHETTO ARTIFICIALE 

PESCARA – Il comparto della Pineta dannunziana dove si trova il laghetto artificiale è chiuso al pubblico a seguito della caduta di due alberi.

Lo annunciano, in una nota, il sindaco di Pescara Carlo Masci e l’assessore Cristian Orta mettendo in evidenza che “la caduta si è verificata nei giorni scorsi, verosimilmente a causa del forte vento, e la chiusura si è resa necessaria con finalità prudenziali, per tutelare l’utenza ed evitare qualsiasi tipo di pericolo per chi frequenta l’area verde”.

Si sta provvedendo alla messa in sicurezza dell’area per la riapertura della Pineta dannunziana al pubblico.

“La sicurezza è prioritaria”, dicono Masci e Orta, “e per garantirla è indispensabile intervenire sugli alberi a rischio, come stiamo facendo su indicazione degli esperti che hanno valutato lo ‘stato di salute’ del verde e definito come deve attivarsi l’Amministrazione”.