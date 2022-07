PESCARA: DUE GATTINI BUTTATI NEL CASSONETTO DELL’INDIFFERENZIATA

PESCARA – I Carabinieri della Stazione di Pescara Scalo, ieri pomeriggio sono intervenuti in questa via Ugo Foscolo a seguito di segnalazione di un cittadino. In un cartone del cassonetto dell’indifferenziata, i militari hanno trovato 2 piccoli gattini, fortunatamente ancora vivi, ma sicuramente destinati a morte certa da qualcuno, che, ha cercato di sbarazzarsi nel modo peggiore.

I 2 piccoli animali con qualche giorno di vita, sono stati trasferiti presso la clinica veterinaria di via Salara, in attesa di essere affidati a chiunque ne faccia richiesta.