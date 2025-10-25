PESCARA: DUE INCIDENTI IN GALLERIA, CHIUSO TRATTO TANGENZIALE

PESCARA – A causa di uno scontro frontale che ha coinvolto due automobili (al km 12,900) e un tamponamento fra tre automobili (al km 13,700) all’interno della galleria San Silvestro, è al momento chiuso un tratto della strada statale 714 “Tangenziale di Pescara”, fra il km 12 ed il km 15, nel territorio di Pescara.

Sono state istituite temporanee deviazioni in loco.

Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, l’elisoccorso del 118 e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.