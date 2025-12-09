PESCARA: DUE INIZIATIVE A NATALE DELL’AVIS PER SENSIBILIZZARE LA GENTE SULLE DONAZIONI DI SANGUE

PESCARA – Sono due le iniziative di Avis donatori sangue Pescara in questo periodo natalizio. Sono due e entrambe in questa settimana, una all’insegna della novità e una all’insegna della tradizione.

Gli appuntamenti da salvare in agenda sono per giovedì 11 con l’arrivo a Pescara di Avis Bike Tour, e venerdì 12 con l’atteso e classico Villaggio di Babbo Natale. Una settimana intensa quindi, piena di gioia e di regali con l’unico obiettivo – sempre – di sensibilizzare alla donazione di sangue, di cui c’è costante bisogno a maggior ragione durante i periodi di feste. Andiamo al dettaglio degli eventi.

Giovedì farà tappa a Pescara l’Avis Bike Tour, un viaggio in bicicletta di oltre 1.400 km da Santa Maria di Leuca a Trieste. Un’avventura che parla di sport, solidarietà e impegno civile. Protagonista il comico e ciclista Paolo Franceschini, storico volto del tour e promotore da 15 anni della cultura della donazione attraverso spettacoli comici nelle piazze e nei teatri italiani. Per chi non lo conoscesse, Franceschini ha partecipato a programmi televisivi come Zelig Off, Colorado, Stasera mi butto e Tu sì que vales. Inoltre, detiene un record del mondo: nel 2019, ha stabilito il record mondiale per lo spettacolo comico più alto del mondo, esibendosi a 5270 metri di altezza, nel Campo Base dell’Everest in sella alla sua bici. Avis Bike Tour arriverà a Pescara nel pomeriggio di giovedì 11 dicembre intorno alle 15.30 e, in serata, lo stesso comico-ciclista terrà uno spettacolo con inizio alle ore 21.

Venerdì 12 dicembre sarà la volta del Villaggio di Babbo Natale – dalle ore 16 alle ore 19 – con consegna di doni ai bambini e le immancabili foto con Babbo Natale. Un appuntamento per i bimbi e per i genitori sia donatori sia coloro che vogliono conoscere meglio questo mondo. Entrambe le manifestazioni (gratuite) si svolgeranno nella sede Avis Pescara in piazza Salvo D’Acquisto.