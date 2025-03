PESCARA E ABBATEGGIO IN LUTTO PER DE THOMASIS: DI MARCO, “E’ STATO PIONIERE DELL’ALTA SARTORIA”

PESCARA – Se ne è andato a 81 anni Giuseppe De Thomasis, storico artigiano della omonima sartoria pescarese. Ne hanno dato notizia le due figlie in un messaggio pubblico attraverso i canali social dell’azienda: “Buon viaggio Papà, lieve ti sia la terra, noi continueremo sulla strada che hai tracciato”.

“Scompare un artigiano della qualità che ha mosso i primi passi da Abbateggio e ha conquistato l’attenzione del mondo della moda”, scrive invece il consigliere regionale del Partito democratico Antonio Di Marco, primo cittadino emerito di Abbateggio.

“Con la scomparsa di Giuseppe De Thomasis la comunità di Abbateggio perde un concittadino stimato e conosciuto per la sartoria. Tanti ricordi mi legano a lui e per questo mi stringo al dolore della famiglia, a cui giunga il mio abbraccio e al cordoglio della comunità di cui è stato parte e tassello importante”.

Ancora Di Marco: “Un vero pioniere dell’ago e il filo è stato Giuseppe, artigiano sopraffino e anche grande formatore, che ha saputo trasferire il suo talento nelle mani delle figlie Simona e Alessandra che hanno dato futuro e innovazione a un’azienda che ha oltre quarant’anni di storia sul territorio e nel mondo dell’alta sartoria nonché importantissime collaborazioni con i migliori marchi dell’alta moda. Un’attività rigorosamente artigianale, come la famiglia ha voluto e come le eredi del talento e della tenacia sia di Giuseppe che di sua moglie, un nucleo di formidabile efficacia e talento per il settore. A tutti i suoi cari arrivi la mia vicinanza”.

L’ultimo saluto avrà luogo giovedì domani alle 14.30 presso la chiesa Maria Santissima Madre di Dio (Contrada Pretaro). La Camera Ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria F.lli De Florentiis: Via Tavo 1, Pescara (Apertura la pubblico dalle 8.30 alle 19.00).