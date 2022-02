PESCARA E “IL RUOLO DELLA CITTA’ NUOVA”: DOMANI MINISTRO GIOVANNINI A EVENTO SENATORE D’ALFONSO

PESCARA – “Il ruolo della città nuova” dalla pandemia Covid-19 al processo di fusione preteso da centomila “autoconvocati” adriatici a sostegno delle ragioni della Nuova Pescara.

Si terrà domani, venerdì 25 febbraio, alle 18, presso la sala consiliare del Comune di Pescara, l’iniziativa promossa dal senatore Pd Luciano D’Alfonso alla quale parteciperà il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile Enrico Giovannini.

L’evento si inserisce nel quadro delle iniziative volte a sostenere con la qualità delle idee e delle visioni “le ragioni della Nuova Pescara, la nuova grande città metropolitana che il primo gennaio 2024 nascerà dal processo di fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore”.

“Ma attenzione – sottolinea il senatore D’Alfonso – per non fallire questo nuovo appuntamento con la storia, dopo quello del 1927, è importante lo Statuto, ma è più importante la qualità con cui si infrastruttura il progetto”.

HANNO ADERITO AL’INIZIATIVA:

MINISTRO ENRICO GIOVANNINI – Economista, già presidente dell’Istat, Giovannini è co-fondatore dell’alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), una rete di oltre 290 soggetti della società civile italiana di cui è stato Portavoce fino allo scorso anno.

Il capo del CORPORATE AFFAIRS DI FERROVIE dello Stato, MASSIMO BRUNO, si occupa dello sviluppo del sistema organizzativo e dei progetti di espansione di Ferrovie dello Stato e svolge, inoltre, la missione di garantire lo sviluppo delle relazioni con l’azionista (il Ministero dell’Economia e delle Finanze), con gli stakeholders (i portatori d’interessi), istituzionali, locali, nazionali e internazionali oltre che con le Autorità di regolazione e le Associazioni di rappresentanza.

CRISTIANO CANNARSA – amministratore delegato di CONSIP, la centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana, il cui unico azionista è il MEF e che attualmente – nel solco del Programma di razionalizzazione della spesa pubblica – opera come centrale di committenza nazionale per le pubbliche amministrazioni sostenendo i minori costi di gestione possibili e spuntando i migliori prezzi di acquisto in un processo costantemente aggiornato di standardizzazione dell’efficienza amministrativa e tecnologica.

GIACOMO DONNINI – direttore Grandi Progetti e Sviluppo Internazionale del Gruppo TERNA la società italiana che gestisce la rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica e che sta rivestendo un ruolo centrale nella gestione del processo di transizione energetica e in quello dell’integrazione delle fonti rinnovabili, in sicurezza e in coerenza con la necessità di sviluppo della rete elettrica nazionale.

Il rettore della LUISS di Roma, l’economista ANDREA PRENCIPE, laureatosi alla D’Annunzio di Pescara ed esperto in organizzazione dei processi innovativi.

Il rettore dell’Università di Brescia l’ingegnere MAURIZIO TIRA, professore ordinario di tecnica e pianificazione urbanistica e presidente della Società Italiana degli Urbanisti (SIU) .