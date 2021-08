PESCARA: E’ MORTO SALVATORE DIEKSI, PROTAGONISTA DEL COMMERCIO CITTADINO

PESCARA – E’ mortoa 80 anni Salvatore Dieksi, uno dei grandi protagonisti di quella stagione irripetibile per il commercio pescarese che a cavallo degli anni ’80 ha fatto di Pescara un punto di riferimento dello shopping in tutto il centro-sud. Imprenditore pescarese con origini pugliesi, è stato lo storico titolare di una catena di pelliccerie in città, rimaste aperte per 37 anni.

Dieksi è stato un commerciante vulcanico e pieno di idee che lo hanno portato ad essere il leader indiscusso nel settore della pellicceria nel nostro territorio e non solo. Il nome Dieksi era sinonimo di pellicceria di alta qualità.

E’ stato per anni Presidente Provinciale dell’Associazione Pellicciai della Confcommercio e all’interno della nostra associazione ha ricoperto altri importanti ruoli come dirigente.

“Impossibile non ricordare le bellissime sfilate da lui organizzate con la nostra associazione presso le Piscine Le Naiadi di cui rimangono delle immagini fotografiche che sono il simbolo di una stagione meravigliosa del commercio pescarese. In occasione del settantennale della Confcommercio di Pescara era stato premiato come uno dei “Giganti del Commercio”. A nome di tutta la Confcommercio di Pescara porgo alla famiglia le più sentite condoglianze”, scrive il presidente di Confcommercio Pescara, Riccardo Padovano.