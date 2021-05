PESCARA, ENTRA NEL NEGOZIO SENZA MASCHERINA E AGGREDISCE COMMESSO

PESCARA – Il commesso gli chiede di indossare la mascherina, lui reagisce male e lo spinge con violenza contro gli scaffali.

È successo ieri pomeriggio nel negozio Foot Locker, in corso Umberto, a Pescara.

Il commesso, come racconta Il Messaggero, è finito in ospedale, mentre l’aggressore, un 43enne, è stato identificato dalla squadra volante e sarà probabilmente denunciato dalla vittima. Per il mancato uso della mascherina è scattata la multa.

La Polizia è stata impegnata anche in zona tribunale, per una manifestazione no mask. Alcuni partecipanti sono stati multati per il mancato uso della mascherina.