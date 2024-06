PESCARA: EROGATE TUTTE LE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI DELL’ATENEO “D’ANNUNZIO”

PESCARA – “Grazie alla sensibilità delle istituzioni competenti e al costante e quotidiano lavoro dei rappresentanti di Azione Universitaria si è raggiunto un traguardo importante per gli studenti dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio”: la completa erogazione delle Borse di Studio relative all’Anno Accademico 2023/2024”. Lo afferma Azione universitaria in una nota.

L’Azienda per il Diritto allo Studi Universitari (ADSU) sta già provvedendo ad erogare la seconda rata delle Borse di Studio. Inoltre, oltre ai fondi stanziati dalla Regione Abruzzo, si è ottenuta un’ulteriore agevolazione economica, frutto dell’intesa raggiunta con la Commissione Europea, permettendo la possibilità di fruizione e l’erogazione delle Borse di Studio anche agli studenti idonei non beneficiari.

“Piena soddisfazione per la sinergia all’interno del Consiglio di Amministrazione ADSU nel quale ho l’onore di rappresentare i colleghi studenti e l’Università d’Annunzio. Ho espresso la necessità di una pianificazione seria e puntuale che faccia corrispondere lo stanziamento dei fondi e la loro erogazione con la pubblicazione delle graduatorie BDS al fine di evitare inutili lungaggini nell’erogazione o nel riconoscimento dello status di beneficiario. L’Assessore regionale Santangelo, al quale va il mio ringraziamento, con grande spirito collaborativo ha accolto le proposte del consiglio riguardo queste tematiche e riguardo l’housing universitario, a dimostrazione della sensibilità riservata al tema del diritto allo studio e alle sue problematiche, mettendo gli studenti al centro dell’attività politica e amministrativa.”- Così Claudio Barjami, Rappresentante degli studenti in CDA ADSU.

“Operando con le autorità competenti, siamo riusciti a portare a casa un grandissimo risultato per gli universitari perché noi siamo e saremo sempre dalla parte dello studente”– dichiara il Presidente di Azione Universitaria Chieti-Pescara, Andreana Colangelo. Il Mur diffonde la notizia che in Abruzzo arriveranno altre importanti risorse economiche relative alle borse di studioa beneficio de i giovani che si iscriveranno all’Anno Accademico 2024/2025. Sono stati predisposti per la nostra Regione 10.311.266 euro e il Ministero dell’Università e della Ricerca ha già provveduto al pagamento in favore degli organismi regionali per la tutela del diritto allo studio universitario.

“Il diritto allo studio è una priorità e deve essere garantito a tutti. Siamo contenti di constatare che le istituzioni finalmente investono le risorse economiche sull’istruzione e la formazione degli studenti universitari” – conclude il Presidente di Azione Universitaria Ch-Pe”.