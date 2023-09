PESCARA, ESCE COL CARRELLO PIENO DALLA PORTA DEL MAGAZZINO: ARRESTATO 40ENNE

PESCARA – Dopo aver riempito il carrello con diversi prodotti, invece di dirigersi verso le casse, è uscito dalla porta del carico e scarico merce, ma è stato notato da uno degli addetti alla vigilanza che è riuscito a bloccarlo in strada dove è stato arrestato dagli agenti della squadra volante.

È quanto avvenuto a Pescara nel tardo pomeriggio di ieri, in un supermercato del centro città, per mano di un quarantenne pescarese. Il furto ammonterebbe a circa 400 euro. L’uomo da stamane è in custodia cautelare in carcere.