PESCARA, ESERCIZI DELLA FIPE-CONFCOMMERCIO IN PIAZZA MARTEDI’ PER CHIEDERE RIAPERTURE

PESCARA – Scenderanno in piazza Salotto martedì 13 aprile, dalle 10.30 alle 12, per chiedere l’immediata riapertura delle attività i pubblici esercizi della Fipe-confcommercio Pescara.

Il presidente della Confcommercio Pescara Riccardo Padovano spiega: “Abbiamo convocato un’assemblea straordinaria dei pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, locali da ballo, pub, sale da gioco, pasticcerie, gelaterie, stabilimenti balneari) che si terrà a Pescara in Piazza Salotto martedì mattina per chiedere una data certa e immediata per la riapertura delle attività che da troppo tempo sono chiuse.

“Vogliamo riaprire” è lo slogan della manifestazione pacifica che si terrà in contemporanea in tantissime città italiane e che sarà collegata alla manifestazione nazionale che la Fipe-Confcommercio alla stessa ora organizzerà a Roma per poi recarsi nel primo pomeriggio ad incontrare il Governo per chiedere la riapertura delle attività.

Saranno presenti i presidenti Provinciali di tutte le categorie dei pubblici esercizi e tanti altri associati in rappresentanza delle oltre 500 imprese del settore che aderiscono alla Fipe-Confcommercio Pescara la Federazione dei pubblici esercizi.

“Allestiremo in Piazza Salotto dei veri e propri tavoli con tanto di mise en place ognuno dei quali rappresenterà una categoria con le sue problematiche e con la sua voglia di ripartire nel rispetto dei protocolli e quindi in piena sicurezza. Sarà una piazza pacifica ma che vuole dare un segnale forte della voglia di ripartire e che assieme con tante altre piazze italiane e a quella principale di Roma chiede che già da lunedì 19 si possa cominciare a riaprire alcune attività per poi continuare con un crono programma di riaperture che riguardi anche quelle attività come i locali di intrattenimento e le sale da gioco che praticamente sono ferme da oltre un anno”, spiega ancora Padovano.