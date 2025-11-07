PESCARA: EX AREA DI RISULTA, AL VIA I LAVORI

PESCARA – Lavori nell’ex area di risulta – primo lotto.
Questo il tema della conferenza stampa in programma domani, sabato 8 novembre, alle ore 10:30, nella Sala Giunta del Comune di Pescara.
Incontrerà i giornalisti il sindaco Carlo Masci. Con lui il presidente della Commissione Lavori pubblici Massimo Pastore e il dirigente Giuliano Rossi.
- PESCARA: EX AREA DI RISULTA, AL VIA I LAVORIPESCARA - Lavori nell'ex area di risulta - primo lotto. Questo il tema della conferenza stampa in programma domani, sabato 8 novembre, alle ore 10...