PESCARA: FANNO UBRIACARE UNA 17ENNE E LA VIOLENTANO, ARRESTATI DUE FRATELLI, UNO MINORENNE

PESCARA – Hanno fatto ubriacare una 17enne per poi abusare di lei: responsabili del fatto due fratelli, uno minorenne e l’altro maggiorenne, nei cui confronti sono state emesse, dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila e dal Tribunale di Pescara, due ordinanze di custodia cautelare per violenza sessuale di gruppo aggravata.

Ad eseguire le misure il personale del Gruppo Antiviolenza della procura di Pescara: il minorenne è stato collocato in una comunità di recupero, mentre il maggiorenne è finito in carcere. I fatti risalgono al 13 febbraio scorso e sono avvenuti in un condominio alla periferia di Pescara.

Secondo l’accusa i due, dopo averla fatta ubriacare, l’avrebbero violentata. A denunciare l’accaduto era stata la vittima della violenza, facendo scattare l’inchiesta, diretta e coordinata, in stretto collegamento investigativo, dalla procura di Pescara e dalla procura presso il Tribunale per i minorenni dell’Aquila e svolta dal Gruppo Antiviolenza della procura di Pescara. Le indagini, consistite in audizioni protette, davanti alle autorità giudiziarie, della vittima e dei minorenni a vario titolo coinvolti nella vicenda, negli interrogatori degli indagati e in attività tecniche ed acquisizioni documentali, hanno consentito di individuare i componenti del gruppo e le persone presenti e ricostruire quanto accaduto