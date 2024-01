PESCARA: FERMATO E ARRESTATO A POSTO DI BLOCCO 30ENNE CONDANNATO PER RAPINA

PESCARA – Nel corso dell’attività di pattugliamento a Pescara, la Squadra Volante ha notato in centro città un uomo che alla vista della Polizia ha accelerato il passo come per eludere un eventuale controllo. Gli agenti si sono insospettiti, lo hanno subito raggiunto e bloccato.

Alla richiesta di documenti, il giovane ha fatto sapere di non esserne in possesso e proprio per questo, forse, pensava di farla franca. Il giovane è stato invece condotto in Questura e sottoposto ai rilievi segnaletici.

Grazie al minuzioso accertamento svolto dagli agenti, è emerso che la persona controllata risultava destinataria di un ordine d’esecuzione per la carcerazione emesso lo scorso novembre. Il provvedimento restrittivo, è relativo ad una condanna per rapina aggravata commessa a Pescara.

Alla conclusione degli atti di rito, il 30enne è stato condotto nella locale Casa Circondariale.