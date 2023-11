PESCARA: FI PRESENTA RISULTATI IN REGIONE CON TAJANI E BERNINI. FEBBO, “PROTAGONISTI DI UNA SVOLTA”

PESCARA – “Saranno come sempre gli elettori a giudicare, ma possiamo affermare che in questi quasi cinque anni di amministrazione del centrodestra, con Forza Italia determinante, tanto è stato fatto per l’Abruzzo e gli abruzzesi, e abbiamo dato risposte attese da anni, per non dire decenni”.

Così, nell’intervista streaming ad Abruzzoweb, il capogruppo di Forza Italia, Mauro Febbo ricandidato alle elezioni regionali del 10 marzo per centrare la sua quarta legislatura in Regione, presenta l’appuntamento di domani venerdì 17 novembre al Pala Becci del porto turistico di Pescara, a partire dalle ore 18:00, per il grande evento con cui il suo partito illustrerà il bilancio dell’attività alla guida della Regione.

Presenze di eccezione sarà il ministro degli Esteri, Antonio Tajani segretario nazionale di Forza Italia e il ministro dell’Università della Ricerca, Anna Maria Bernini.

Interverrà per i saluti il sindaco di Pescara, Carlo Masci, prenderà la parola il presidente della Regione e ricandidato Marco Marsilio di Fratelli d’Italia, con un intervento dal titolo “Progettiamo il futuro”, e ci sarà ovviamente tutto lo maggiore di Forza Italia al completo, oltre a Febbo, il deputato il coordinatore regionale Nazario Pagano, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, i consiglieri uscenti Emanuele Marcovecchio, Emiliano Di Matteo, Simone Angelosante, Antonietta La Porta, Sara Marcozzi, Roberto Santangelo l’assessore regionale Daniele da Mario.

L’INTERVISTA