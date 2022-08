PESCARA, FITNESS MODEL SI LANCIA SULLA FOLLA E VIENE PALPEGGIATA: “FATE SCHIFO”

PESCARA – “Un momento così bello è stato rovinato da qualche stupido, almeno adesso tutta Italia vi può guardare fare schifo”.

Le parole di Roberta Carluccio, fitness model meglio nota con il suo nickname Roberryc, arrivano accompagnate da un video al termine di una serata al Cafe del Mar di Pescara.

Nelle immagini si vede l’influencer lanciarsi da un palco sulla folla, sorretta da un gruppo di ragazzi che non hanno aspettato molto prima di palpeggiarla.

“Non so se sia più grave ciò che è successo o il fatto che forse me lo sarei dovuta aspettare. Detto questo non ho pubblicato questa cosa per fare del vittimismo mediatico infinito, però mi sento in dovere di far vedere anche l’altro lato della medaglia. Mi sento di dover tutelare anche le altre creator e le donne in generale” ha scritto la Roberryc nelle sue stories per denunciare quanto accaduto. “A quanto pare a noi non è concesso il privilegio di comportarci come vogliamo” ha continuato, prima di ringraziare lo staff del locale che l’ha aiutata.