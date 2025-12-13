PESCARA: FUGGE ALL’ALT E LANCIA COCAINA DURANTE LA FUGA: ARRESTATO 34ENNE

PESCARA – Nell’ambito dell’implementazione dei servizi volti al potenziamento del controllo del territorio, disposti dal Questore della Provincia di Pescara, Carlo Solimene, la Polizia di Stato ha arrestato un 34enne ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nella tarda mattinata di ieri, 12 dicembre, nel corso di un posto di controllo, predisposto in zona Portanuova, gli agenti delle volanti hanno intimato l’alt al conducente di una vettura, che, prima di fermarsi, riaccelerava dandosi alla fuga. Ne nasceva un inseguimento per le vie della zona oggetto del controllo, dove il conducente dell’auto assumeva una condotta di guida pericolosa, percorrendo più strade contromano, rischiando di coinvolgere altri automobilisti.

L’uomo alla guida, inseguito dalle pattuglie delle Volanti e della Squadra Mobile, coordinate tra loro, entrava in una strada senza uscita, dove, abbandonato il veicolo, fuggiva a piedi tentando di disfarsi di un involucro.

In quella fase gli agenti, accorsi a piedi, lo raggiungevano riuscendo a bloccarlo. Una volta recuperato, l’involucro è risultato contenere oltre 50 grammi di cocaina inoltre il 34enne veniva trovato in possesso di oltre 11 grammi di hashish, nascosti nella tasca del giubbino. L’approfondimento degli accertamenti, svolti anche dalla Polizia Locale, ha permesso altresì di evidenziare che il soggetto fosse alla guida dell’auto senza patente, oltre alle sanzioni previste per le violazioni commesse, si provvedeva al fermo del veicolo. Il giovane è stato così tratto in arresto e collocato in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa della convalida.

Pescara, 13 dicembre 2025