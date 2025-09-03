PESCARA: FUGGE DAL SUPERMERCATO CON 10 BOTTIGLIE SUPERALCOLICI, ARRESTATO 33ENNE

PESCARA – È stato arrestato dagli agenti della volante un 33enne per furto aggravato ai danni di un supermercato nella zona della Tiburtina. Per l’uomo è scattata anche una denuncia a piede libero per inottemperanza al foglio di via obbligatorio.

I fatti si sono verificati nella mattinata di ieri. L’uomo è stato notato dal personale del supermercato della struttura commerciale mentre si aggirava con atteggiamento sospetto fra gli scaffali, prima di uscire frettolosamente spingendo un cestello pieno di bottiglie.

All’esterno del negozio, il personale dell’attività commerciale ha iniziato a seguire l’uomo che tentava di dileguarsi, contestualmente è partita la segnalazione al numero di emergenza.

Immediatamente sono arrivate le volanti che hanno bloccato l’uomo. Sono state quindi recuperate dieci bottiglie di superalcolici e altre confezioni di bibite.

Il 33enne è stato infine tratto in arresto per furto aggravato e denunciato in stato di libertà per aver violato il foglio di via obbligatorio dal comune di Pescara.

La refurtiva, del valore di circa 300 euro, è stata riconsegnata al negozio. Questa mattina si è svolta l’udienza per direttissima, all’esito della quale il giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto nei confronti dell’uomo l’obbligo di dimora nel comune di residenza, in provincia di Chieti.

Pescara, 3 settembre 2025